Beginn der Motorradsaison : Schwere Motorradunfälle am ersten Maiwochenende – ein Toter

Westerkappeln: Das völlig demolierte Motorrad liegt nach dem Zusammenprall vor dem beschädigten Auto. Foto: dpa/Torben Kipp

Düren/Jülich Den Beginn der Motorradsaison im Frühling überschatten oft schwere Unfälle. Am Wochenende stirbt ein Fahrer in Westerkappeln. Auch in Jülich und in Düren werden Biker verletzt.