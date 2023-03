Am Montag in Nordrhein-Westfalen : Schulpflicht trotz Warnstreik

Nah- und Fernverkehr sowie Flüge : Superstreiktag legt Deutschland am Montag völlig lahm Bahnen, Busse, Flugzeuge, Schiffe und Autobahntunnel - die Gewerkschaften setzen auf volle Eskalation. Zum Beginn der nächsten Woche wird der Nah- und Fernverkehr in weiten Teilen Deutschlands still stehen – bleibt es beim einmaligen Superstreiktag?