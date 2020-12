Stufenmodell : Schulministerin nennt drei Szenarien zum Schulstart in NRW

Düsseldorf Eine Verlängerung der Winterferien bis Ende Januar lehnt NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer als „nicht praktikabel“ ab. Nun hat sie ein Stufenmodell abhängig von der Infektionslage vorgestellt. Die Kritik folgte prompt.

NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) hat Schüler und Lehrer auf drei verschiedene Szenarien beim Schulbeginn im neuen Jahr vorbereitet. Abhängig von den Infektionszahlen der Corona-Pandemie könne es Einschränkungen geben, die aber konkret erst am 5. Januar 2021 bei der Sitzung der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin getroffen werden, kündigte Gebauer am Montag in Düsseldorf an. Bis zum 7. Januar werde dies dann für den Schulbetrieb in NRW konkretisiert. Der Unterricht soll nach Ende der Winterferien am 11. Januar beginnen.