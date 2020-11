Notbetreuung : Schulferien in NRW schon ab 21. Dezember

Düsseldorf Für die Schüler in NRW beginnen die Weihnachtsferien wegen Corona schon zwei Tage früher – für die Lehrer aber nicht. Denn es wird eine Notbetreuung geben, wie jetzt neu beschlossen wurde.

Da die Weihnachtsferien in NRW dieses Jahr zwei Tage früher starten, wird es für Schüler von der 1. bis zur 6. Klasse am 21. und 22. Dezember eine Notbetreuung geben. Das teilte das Schulministerium in einer Mail am Montag an alle Schulen mit. Die rund 200.000 Lehrkräfte haben aber an den beiden Tagen Dienst, wie die Landesregierung in Düsseldorf beschlossen hat.