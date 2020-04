Ministerin Gebauer : Schulen und Kitas in NRW sollen nach den Ferien schrittweise öffnen

Wann gehen die Schultüren wieder auf? Viele Verbände in NRW warnen vor einer zu schnellen Rückkehr zum Normalunterricht. Foto: dpa/Fabian Strauch

Düsseldorf Erst die Schulen, dann die Kitas: Nordrhein-Westfalen bereitet sich darauf vor, Unterricht und Kinderbetreuung in der Corona-Pandemie wieder zu starten. Bis zur Normalität ist es aber noch ein weiter Weg.

In Nordrhein-Westfalen sollen die Schulen nach den Osterferien schrittweise wieder öffnen. Eine Woche später sollen voraussichtlich auch die ersten Kita-Kinder wieder in die Kindertagesstätten zurückkehren dürfen. Das sagten NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) und NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) am Dienstag.

Damit stellt Nordrhein-Westfalen als erstes Bundesland einen konkreten Zeitplan in Aussicht, wie die strengen Auflagen zur Eindämmung des Coronavirus gelockert werden könnten. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder wollen an diesem Mittwoch in einer Videokonferenz über das weitere Vorgehen beraten. Bayerns Regierungschef Markus Söder (CSU) hatte noch am Dienstag vor einem Überbietungswettbewerb gewarnt.

Es sei ihr „festes Ziel“, die Schulen nach der aktuellen Ferienwoche wieder zu öffnen, um vor allem die Durchführung von Prüfungen und die Vergabe von Abschlüssen zu ermöglichen, sagte NRW-Schulministerin Gebauer. Zahlreiche Verbände, Gewerkschaften, Expertengremien und Parteien hatten sich in den vergangenen Tagen für unterschiedliche Modelle ausgesprochen, schrittweise unter Einhaltung strikter Hygiene-Voraussetzungen zum Unterricht an den Schulen zurückzukehren. Einige plädierten dafür, mit den jüngeren Schülern zu beginnen, andere für die älteren, die besser mit digitalen Medien lernen könnten.

Bei den Kitas in NRW sollen zunächst die Kinder, die kurz vor der Einschulung stehen, wieder betreut werden. In der kommenden Woche werde die Notfallbetreuung noch fortgesetzt, sagte Stamp. „Danach schlage ich vor, den letzten Jahrgang vor der Einschulung wieder zuzulassen.“ Mit einer „überschaubaren Anzahl“ von Kindern könnten dann Hygienemaßnahmen spielerisch eingeübt werden, bevor auch die Jüngeren „in mehreren Schritten“ wieder integriert werden könnten.

„Ein dauerhafter Verzicht auf frühkindliche Bildung und Betreuung wäre gesellschaftlich unverantwortlich“, sagte Stamp. Kitas und Tagespflege könnten aber nur stufenweise wieder geöffnet werden, um die Verbreitung des Virus wirksam einzudämmen. Entsprechende Maßnahmen seien mit Kindheitspädagogen und Hygiene-Experten vorbereitet worden.

Erklärung der Eltern, Lehrer und Gewerkschaften

In einer gemeinsamen Erklärung hatten Eltern- und Lehrerverbände sowie Gewerkschaften zuvor gefordert, die Schulen müssten mit einem Vorlauf von „mindestens sieben Tagen“ erfahren, wie und wann der Betrieb wiederbeginnen solle. Für das Schuljahr 2019/20 sollten keine Prüfungen mehr stattfinden. Das gelte ausdrücklich auch für das Abitur, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft auf Anfrage.

Bevor Hygiene- und Infektionsschutz für alle Beteiligten nicht hergestellt sei, dürften Schulen nicht öffnen, appellierten die Unterzeichner der „Covid-Erklärung“. Nötig seien mindestens ausreichend Waschbecken, Seife und Einmalhandtücher sowie Desinfektionsmittel und Toiletten mit entsprechender hygienischer Ausstattung. Sollten Schutzmasken für Beschäftigte und Schüler für ratsam gehalten werden, brauche es dafür eindeutige Regeln. Schulen müssten grundsätzlich auf abgestimmte Hygienekonzepte bauen können. Wichtig seien nun „Klarstellung und Perspektiven von der Politik“.

Die SPD sagt: Entweder junge oder ältere Schüler

Die SPD im Düsseldorfer Landtag hat sich zuvor dafür ausgesprochen, die Schule entweder für jüngere Kinder oder Abschlussjahrgänge wieder zu eröffnen. Beides zusammen gehe nicht, sagte SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty am Dienstag.

Diese Entscheidung müsse am Mittwoch in der Runde von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten gefällt werden, damit Eltern, Schüler und Lehrer Klarheit hätten, so Kutschaty.

Er halte es für „absolut wahnsinnig“, wieder alle Schüler gleichzeitig zu unterrichten: „Das geht so nicht.“ Wenn man zum Beispiel die Abschlussprüfungen durchziehe, könnten die so gebundenen Lehrer sich nicht gleichzeitig um die jüngeren Kinder kümmern.

Sollte man den unteren Stufen den Vorzug geben, müsse man „den Mut aufbringen“, auf Abschlussprüfungen in diesem Jahr zu verzichten und die Abschlussnote durch eine Durchschnittsnote zu ersetzen. Der SPD-Abgeordnete Jochen Ott ergänzte sagte dem „Kölner Stadt-Anzeiger“: „Viele Leistungen werden schon vor den Abschlussprüfungen erbracht. Unter den aktuellen Umständen sehe ich in einem Abitur, das aus Vornoten ermittelt wird, keinen Makel.“ Er würde zudem „freiwillige Prüfungen, bei denen sich Schüler verbessern können, für wünschenswert halten“, so Ott.

Kutschaty forderte weiter, in den aktuellen Planungen ältere Menschen und Vorerkrankte „nicht außen vor zu lassen“. Er wolle nicht erleben, dass die einen isoliert würden, „damit jüngere Generationen wieder in den Einkaufszentren shoppen gehen können“.

Nach dem Verdacht des Betrugs mit gefälschten Internetseiten sprach Kutschaty bei der Corona-Soforthilfe von einem „deutlichen Fehlstart“. Es habe keine ausreichende digitale Absicherung gegeben, obwohl ähnliche Fälle aus der Vergangenheit bekannt gewesen seien. Seine Fraktion werde auf Aufklärung in den entsprechenden Ausschüssen drängen, so Kutschaty.

