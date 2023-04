Abiturprüfungen : Schulen können Klausuren nicht downloaden

Kaum sind die Prüfungen gestartet, gibt es die erste Abi-Panne in NRW. Foto: dpa/Felix Kästle

Exklusiv Aachen Am Mittwoch starten die Abiturklausuren an den Gymnasien. Derzeit gibt es aber Probleme bei den Vorbereitungen für die Prüfungen.

Schulen in NRW haben Probleme, die Aufgaben für die Abiturprüfungen am Mittwoch vom Server des Ministeriums herunterzuladen. Das berichten mehrere Schulen unserer Zeitung. Auch der Philologenverband NRW berichtet, dass etliche Schulen sich melden.

Das Schulministerium bestätigte gegenüber unserer Zeitung, dass das Problem bekannt sei. Eine Stellungnahme steht aber noch aus. Noch ist unklar, wie viele Schulen betroffen sind und was die Ursache für die Probleme ist.

Am Mittwoch starten die Abiturklausuren in NRW an den Gymnasien und Gesamtschulen. Zunächst schreiben Schülerinnen und Schüler in den Fächern Biologie, Chemie, Ernährungslehre, Informatik, Physik und Technik ihre Klausuren – sowohl die Grund- als auch die Leistungskurse.

„Besonders in den Fächern Chemie und Physik kann die Zeitverzögerung problematisch sein, weil dort teilweise noch Aufbauten erfolgen müssen“, sagte Sabine Mistler, Vorsitzende des Philologenverbands NRW, gegenüber unserer Zeitung.

Das bestätigt auch Arthur Bierganz, Direktor am Inda-Gymnasium in Aachen. Seit etwa 12 Uhr am Dienstagmittag versuchen Bierganz und beteiligte Kolleginnen und Kollegen, die Aufgaben herunterzuladen. Ihnen strahlt aber immer nur eine Fehlermeldung entgegen.

„Wir haben hier unser kleines Krisenzentrum“, sagt Bierganz. Die Panne bedeutet, dass der Rektor, Oberstufenleitung und die Fachkollegen Überstunden machen müssen. Sie alle müssen bleiben, bis die Klausuraufgaben da sind. „Es gibt Auswahlaufgaben, die die Lehrkräfte erst noch aussuchen müssen“, erklärt Bierganz. Anschließend werden die Aufgabenpakete geschnürt und für die Abiturientinnen und Abiturienten zusammengestellt. Die Räume müssen vorbereitet werden und, wie Mistler bereits sagte, müssen die Physik- oder Chemielehrkräfte gegebenenfalls Versuchsreihen aufbauen.

Bierganz bleibt trotz allem gelassen und hofft, dass die Aufgaben die Schulen heute noch erreichen. „Einen Plan B gibt es nämlich nicht.“

Der Aachener Schulleiter hat auch eine Vermutung für die Ursache der Panne. In diesem Jahr gebe es beim Download eine zweite Sicherheitsstufe. Nach dem Einloggen bekommen die Schulleitungen einen Code zugeschickt – eigentlich jedenfalls. Das könnte den Server überfordern, vermutet Bierganz.

NRW hat damit direkt zum Prüfungsbeginn seine erste Abi-Panne. Normalerweise blickt die Schulwelt immer auf den Mathe-Abi-Tag, der mit „unlösbaren“ Aufgaben das ein oder andere Mal schon für Aufregung gesorgt hat.

„Das ist eine Zumutung“, sagt Mistler. Verschieben könne man die Klausuren jedenfalls nicht. Die Philologenverbands-Vorsitzende warnte am Dienstag zugleich vor der hohen Korrekturbelastung, mit der es viele Lehrkräfte in den kommenden Wochen zu tun haben werden.

Hintergrund ist der gemeinsame Aufgabenpool der Bundesländer, aus dem für die Fächer Deutsch, Mathematik, Englisch und Französisch die Hälfte der Ausgaben stammen müssen – und der unterschiedliche Beginn der Sommerferien in den jeweiligen Bundesländern.