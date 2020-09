Jetzt Teams anmelden : Das digitalste Netrace aller Zeiten

Netrace 2020/2021

Das 14. Netrace steht in den Startlöchern. Bis zum 2. Oktober noch können Teams aller weiterführenden Schulen in der Region angemeldet werden.

Am 5. November findet eine Informationsveranstaltung für Schüler und Lehrer statt. Sie wird voraussichtlich aus Videokonferenz abgehalten.

Die Vorrunde beginnt am Dienstag, 17. November und dauert eine Woche bis zum 24. November. Die Ergebnisse werden am 15. Dezember veröffentlicht.

Die Hauptrunde mit den drei besten Teams pro Schule beginnt am 12. Januar und endet am 19. Januar. Die Ergebnisse werden am 2. Februar veröffentlicht.

Die 1. Finalrunde startet am 9. Februar, wegen des Karnevals dauert sie 10 Tage und endet am 19. Februar. Die Ergebnisse werden am 2. März veröffentlicht.

Die 2. Finalrunde dauert vom 2. bis zum 9. März, das Ranking wird am 16. März veröffentlicht.



Die Siegerehrung für die zehn besten Teams findet am 24. April statt. Wann und wie, geben wir noch bekannt.