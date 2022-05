Jahrzehntelang im Unterricht gezeigt : Schüler tragen Skelett einer unbekannten Frau zu Grabe

Schleiden Jahrzehntelang wurde das Skelett im Unterricht gezeigt. Nun haben Schüler die Knochen einer unbekannten Frau beigesetzt. Woher sie stammte und wie alt sie wurde, soll mit Hilfe einer DNA-Analyse noch herausgefunden werden.

Schüler im Eifel-Ort Schleiden haben am Mittwoch ein viele Jahre im Biologieunterricht genutztes menschliches Skelett beerdigt. Die Schülerinnen und Schüler des Johannes-Sturmius-Gymnasiums trugen am Mittwoch den Sarg mit den Knochen aus dem Biologiesaal zum nahe gelegenen evangelischen Friedhof. Dort wurde der mit den Zeichen der Weltreligionen versehene Sarg in ein Grab gelassen. Etwa 80 Schüler, Lehrer und Vertreter der Stadt waren anwesend.