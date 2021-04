Kostenpflichtiger Inhalt: Coronavirus an Schulen : Schüler aus Würselen klagen gegen Testpflicht

Selbsttests auf das Coronavirus sind in NRW Pflicht. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Münster Am nordrhein-westfälischen Oberverwaltungsgericht (OVG) in Münster sind weitere Klagen zur Testpflicht an Schulen eingegangen. Nachdem sich Anfang der Woche bereits ein Schulträger in freier Trägerschaft aus dem Kreis Euskirchen an das OVG gewandt hatte, sind jetzt neun Klagen von Schülern in Münster eingegangen.