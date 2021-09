Unicef-Aktion : Schritt für Schritt für sauberes Trinkwasser in Krisenregionen

Aachen Unsere Redakteurin Ines Kubat beteiligt sich an der Unicef-Wanderaktion „Walk4Unicef“ und versucht, ihren persönlichen Wanderrekord zu brechen. Mit einer Spende können Leserinnen und Leser sie unterstützen.

Terror in Afghanistan, ein verheerendes Erdbeben und ein Tropensturm auf Haiti, schreckliche Dürren auf Madagaskar: Die Welt scheint an vielen Orten aus den Fugen geraten – und die Haupt-Leidtragenden sind wie immer die Kinder. Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen Unicef schätzt, dass allein in Afghanistan bis Ende 2021 knapp eine Million Kinder unter fünf Jahren schwer unterernährt sein werden. Denn zu allen politischen Unruhen kommt hier eine schwere anhaltende Dürre hinzu. Dort, wie in vielen anderen Ländern, in denen Unicef im Einsatz ist, gibt es eine Ressource, die in jeder Krise unmittelbar und in großen Mengen benötigt wird: sauberes Trinkwasser.