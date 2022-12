Glatteisgefahr im Bergland : Schneefälle am Montag in der Region möglich

Der erste Schnee dieses Winters verwandelt das Brackvenn bei Mützenich am Freitag in eine zauberhafte Winterlandschaft. Foto: Andreas Gabbert

Region Auch in der kommenden Woche rechnen Meteorologen vor allem in höheren Lagen mit Schnee.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Woche in Nordrhein-Westfalen könnte mit Schneefällen bis in tiefere Lagen beginnen. Bei Temperaturen von zwei bis minus ein Grad geht aus Süden ins Land ziehender Regen bis ins Flachland in Schnee oder Schneeregen über, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Der DWD warnt vor allem für das Bergland vor erheblicher Glättegefahr. In höheren Lagen können die Temperaturen auf minus drei Grad absinken.

Am Montag ist es dann laut Vorhersage in den Ballungsräumen bedeckt mit verbreitetem Regen oder Schneeregen, im Bergland schneit es. In der Nacht zu Dienstag gibt es im Flachland verbreitet Regen oder Sprühregen sowie im Bergland anfangs noch Schneefälle. Die Temperaturen steigen dann allerdings am Tag auf zwei bis sechs Grad. Es ist laut DWD dann stark bewölkt und häufig neblig trüb. Das trübe, kalte und feuchte Wetter mit Regen und Schneefällen in höheren Lagen herrscht auch am Mittwoch vor.

Laut dem Wetterportal eifelwetter.de ist in der Region Aachen ab 300 Metern mit Schnee zu rechnen. Demnach hält auch am dritten Advent „das graue Dümpelwetter“ voraussichtlich an.

Der erste Schnee in der Nordeifel sorgte am vergangenen Freitag einerseits für weihnachtliche Stimmung und schöne Bilder, andererseits für Verkehrschaos auf wichtigen Straßen.

Foto: Jürgen Lange 14 Bilder Weiße Straßen, weihnachtliche Stimmung, Verkehrschaos

(dpa)