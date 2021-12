Wetter am Wochenbeginn : Schnee und Schneematsch in NRW

Schnee und Schneematsch in NRW

Wetter am Wochenbeginn

Das Wetter am zweiten Advent lädt nicht zum Spazieren ein. Foto: dpa/Boris Roessler

Essen/Eifel „Usselig“ ist wohl das Wort, das die Wetterlage gerade auf den Punkt bringt. Sonne oder richtiger Schneefall ist nicht in Sicht.

Die neue Woche bringt den Menschen in NRW winterliches Wetter mit Schnee und Schneeregen, vor allem in den Nächten. Im Bergland würden die Flocken tasüber auch mal liegen bleiben, sagte ein Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst am Sonntag.