Wetter : Schnee in NRW - Aber der Regen kommt

Essen Weißer Sonntagmorgen, graue Aussichten: Nach Schnee fast überall in NRW seit Samstagabend und am Sonntag wird es wieder wärmer und feuchter.

Im Tagesverlauf kommt von Westen her immer öfter Regen statt Schnee vom Himmel, wie der Deutsche Wetterdienst ankündigte. In Weeze am Niederrhein war lag die Temperatur am Morgen schon über dem Gefrierpunkt. Es könne Sprühregen geben, es bestehe Glättegefahr und lokal sei Glatteis möglich.

In der Nacht zum Montag sei im Bergland weiterer Schnee möglich, sonst gebe es gebietsweise Regen. In Ostwestfalen und in höheren Lagen könnte Sprühregen frieren und für Glätte sorgen. Am Rhein soll die Temperatur in der Nacht aber nicht mehr unter null Grad sinken. Am Montag bleibe es bedeckt, im Bergland könnte weiter Schnee fallen, sonst wird etwas Regen erwartet.