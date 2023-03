Witterungsbedingte Einsätze : Schnee auf den Straßen führt zu Unfällen und Staus

Die Polizei berichtet von mehreren witterungsbedingten Einsätzen am Mittwochmorgen (Symbolbild). Foto: dpa/Pia Bayer

Aachen Wegen des Schneefalls hat es in der Region am Morgen mehrere Unfälle gegeben. Auch wird vor Gefahrenstellen gewarnt. Etwa auf der B258 bei Roetgen stehen Lkws quer auf der Fahrbahn.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Schneefall in der Nacht zu Mittwoch beeinträchtigt am Morgen den Verkehr. Für die Städteregion Aachen meldet die Polizei zwei Unfälle. Auf der Monschauer Straße in Aachen hat ein Transporterfahrer gegen 5.50 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Es kam zum Unfall, der Fahrer blieb unverletzt. Um 7 Uhr war der Einsatz abgeschlossen und die Straße wieder frei. Zuvor war bereits um 5.10 Uhr ein Autofahrer auf der Trierer Straße in Monschau von der glatten Straße abgekommen und mit seinem Wagen gegen eine Laterne geprallt. Auch bei diesem Unfall blieb der Fahrer unverletzt.

Die Polizei berichtet außerdem von mehreren Gefahrenstellen am Mittwochmorgen, besonders in der Eifel. So staut es sich aktuell auf der B258 bei Roetgen in Richtung Fringshaus. Dort stehen Lkws quer auf der Fahrbahn. Um 7 Uhr staute sich der Verkehr dort bereits bis zur Grünepleistraße zurück. In der Nähe eines Campingplatzes an der L128 zwischen Woffelsbach und Rurberg ist am Morgen ein Baum auf die Fahrbahn gefallen und versperrt die Straße. Die Feuerwehr ist im Einsatz.

Nach einem schweren Unfall am Dienstagnachmittag musste außerdem die Hahner Straße zwischen Mulartshütte und Lammersdorf bis 5 Uhr am Mittwochmorgen gesperrt bleiben. Auf glatter Fahrbahn war ein Autofahrer mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem anderen Auto kollidiert. Drei Menschen wurden schwerverletzt. Aufgrund des Schnees musste die Straße bis zum Morgen gesperrt bleiben und wurde erst nach dem Einsatz von Streufahrzeugen wieder freigegeben.

Im Kreis Düren gab es am Morgen gegen 5.30 Uhr einen Unfall auf der L12 zwischen Langerwehe und Schevenhütte. Dort sind zwei Pkws auf schneebedeckter Straße kollidiert. Ein Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Die Straße wurde kurzzeitig gesperrt, ist aber wieder frei. Eine Pressesprecherin spricht von „keiner besonderen Lage“ am Morgen.

Im Kreis Heinsberg gab es vergleichsweise wenig Schneefall, erklärt die Polizei. Dort sei es zu keinen Unfällen am Morgen gekommen, die Straßen seien frei.

Autofahrer müssen sich auf der Autobahn 45 bei Siegen wegen Schnees auf der Fahrbahn in beiden Richtungen auf Verzögerungen einstellen. Der stockende Verkehr sorgte am Mittwochmorgen für Verzögerungen von etwa einer Stunde, wie der Landesbetrieb Straßen.NRW auf seiner Internetseite angab. Es bestand die Gefahr, dass Straßen blockiert werden könnten. Nach Angaben eines Polizeisprechers in Dortmund arbeitete die Autobahnmeisterei daran, den Schnee zu räumen. Auch in der Region geht es auf den Autobahnen langsamer zu, Unfälle habe es am Morgen zunächst aber nicht gegeben.

Starke Schauer waren in der Nacht auch im Flachland mit Schnee und Graupel gemischt. Für das Wetter am Mittwoch sagten die Meteorologen Ähnliches voraus: Der Himmel bleibe stark bewölkt, dazu komme Regen und Schneeregen. Einzelne Graupelgewitter seien möglich. Die Höchsttemperaturen liegen dann zwischen fünf und neun Grad.

(jas)