Temperaturen sinken : Schnee ab 300 Meter möglich

Essen Bis zur Wochenmitte wird es deutlich kühler in Nordrhein-Westfalen. Gleichzeitig wird die Schneefallgrenze sinken. Der Deutsche Wetterdienst erwartet für Dienstag Höchstwerte von maximal 5 bis 8 Grad im Flachland.

Am Mittwoch und Donnerstag bleibe es ähnlich kalt und weitgehend trocken. Der Himmel werde sich wolkenverhangen zeigen. Am Freitag werde dann die Wolkendecke vom Süden her auflockern.