Autofahrer stand wohl unter Drogen : Schlangenlinien und Mittelfinger auf der A1 bei Hürth

Hürth Die Polizei wird wegen eines Autofahrers alarmiert, der gefährliche Manöver auf der Autobahn vollzieht. Als er versucht auf der A1 zu wenden, wird er von zwei Streifenwagen eingekeilt.

Mutmaßlich unter Drogeneinfluss hat ein 24-jähriger Autofahrer die Polizei auf der A1 bei Hürth in Atem gehalten. Zeugen hatten am Samstag gemeldet, dass er in Schlangenlinien und zu schnell unterwegs war.