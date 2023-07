AfD in NRW : Scharfmacher im Schafspelz

Zehn Jahre nach der Gründung, nach einer Legislaturperiode und einigen personellen Häutungen wirkt die NRW-AfD verändert. Das zeigt sich nach einer Analyse. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Die AfD in NRW galt lange als chaotisch und gespalten. Inzwischen scheint sie geordneter zu arbeiten, was auch an neuem Personal liegt. Erfolge wie im Osten sind im Westen dennoch unwahrscheinlich – vorerst.

Von Julia Rathcke​

Die Strahlkraft der starken blauen Balken in Wahlumfragen hat inzwischen sogar Nordrhein-Westfalen erreicht. Das mag vor einem Jahr kaum jemand geahnt haben. Wohl nicht einmal die NRW-AfD selbst. Gegenüber der Landtagswahl im Mai 2022 jedenfalls (5,2 Prozent) haben sich die Umfragewerte verdreifacht. Laut jüngsten Umfragen liegen sie bei rund 15 Prozent Zustimmung. Dreimal so viele Abgeordnete – so viele Kandidaten hätte die Landesliste damals gar nicht hergegeben, scherzt man in der Fraktion.

In dem selbstironischen Kommentar eines Mitarbeiters im Düsseldorfer Landtag steckt durchaus Wahres: Die Alternative für Deutschland hat besonders in NRW holprige Jahre hinter sich. Nicht nur neuralgische Entscheidungen erfolgten hier, wie etwa der Essener Chaos-Parteitag im Sommer 2015, auf dem Bernd Lucke aus der Partei vertrieben wurde und die AfD ihren heutigen rechten Kurs einschlug. Auch der Landesverband des bevölkerungsreichsten Bundeslandes wirkte über lange Zeit ungeordnet, unorganisiert und uneins.

Gespalten in zwei Lager zog die AfD 2017 erstmals in den Landtag ein, nur dank der Flüchtlingskrise, die damals die Diskussion beherrschte. Sie machte dann vor allem mit innerparteilichen Intrigen, handwerklichen Fehlern und NS-Chats Schlagzeilen.

Zehn Jahre nach der Gründung, nach einer Legislaturperiode und einigen personellen Häutungen wirkt die NRW-AfD verändert. Äußerlich haben sich die Abgeordneten im Landtag inzwischen eingerichtet, ihre Büros sind bereit für Besprechungen, Interviews und Filmaufnahmen aller Art. Papierständer voll mit Flyern zu aktuellen Themen, allerhand AfD-Merchandise inklusive Jutebeutel, Kaffeetassen, Kugelschreiber bedruckt mit „Wir schreiben Geschichte“, AfD-blaue Feuerzeuge mit der Aufschrift: „Heizung Modell‚ Habeck’“.

Auf den Punkt will sie gerne sein, immer vorne mit dabei, dynamisch, auf den ersten Blick sympathisch-wählbar. In der Fraktion setzt die Partei auf entsprechendes Personal: Jünger, geeinter und vermeintlich repräsentativer sind die elf Abgeordneten, die seit 1. Juni 2022 vereidigt sind. Auf den zweiten Blick trügt der Eindruck. Der Frauenanteil (eine einzige!) ist noch geringer als in der vorherigen Fraktion, dafür der Anteil der Akademiker und jener, die kaum Berufserfahrung haben, noch höher. Ein Faktor, den die Rechtspopulisten gern bei den anderen Parteien anprangern. Neben einem Rechtsanwalt, einem Diplom-Kaufmann, einem Unternehmer und einem Kriminologen können die jüngeren Fraktionsmitglieder (Carlo Clemens, Zacharias Schalley, Enxhi Seli-Zacharias) zwar einen Uni-Abschluss, aber bis auf wissenschaftliche Mitarbeit keine Berufserfahrung vorweisen.

Info Etwa 30.000 Menschen sind Mitglied der AfD Bundesweit Kurz nach ihrer Gründung startete die AfD nach eigenen Angaben mit etwa 10.500 Mitgliedern, ein Drittel davon ehemalige Mitglieder anderer Parteien. Nach Einzug der Partei in den Bundestag zählte sie zum Jahresende 2017 etwa 29.000 Mitglieder. Nach einem Hoch von 35.000 Mitgliedern 2019 liegt sie aktuell bei rund 30.000. Nordrhein-Westfalen Der Landesverband macht mit aktuell 5300 Mitgliedern den größten Anteil aus. Nach Angaben der Partei sind seit Ende 2022 gut 300 neue Mitglieder aufgenommen worden. Zum Jahresende erwartet die NRW-AfD, die 6000er-Marke zu knacken. Der Männeranteil beträgt etwa 70 Prozent. Behörden Die AfD wird vom Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall beobachtet. Das Bundesamt hatte im April bekannt gegeben, die Junge Alternative (JA) bundesweit als gesichert rechtsextremistische Bestrebung zu beobachten, das aber nach AfD-Angaben vom Juni vorläufig zurückgenommen. Am Donnerstag verschärfte Brandenburgs Verfassungsschutz seine Einschätzung und bewertet die JA nun als gesichert rechtsextremistisch.

Inhaltlich, und das zeichnet sich auch auf den kommunalen Ebenen ab, widmen sich die Parteivertreter oft ihrem ureigenen Themengebiet, profilieren sich so offenbar erfolgreich bei ihrer Wählerschaft. Mit AfD-typisch ideologischem Überbau: Enxhi Seli-Zacharias etwa, die Fraktionsfrau, ist Politologin, Stadträtin in Gelsenkirchen und besetzt als gebürtige Albanerin fast ausschließlich die Themen Migration und innere Sicherheit. Mit ihrem selbstbewussten, mal aggressiv-energischen, mal höflich-wortgewandten Auftritten erscheint die 29-Jährige wie eine migrantische Alice-Weidel-Version. Von bisher gut 1200 Anfragen der AfD im Landtag gehen allein 345 auf ihr Konto, manchmal fünf am Tag. Da geht es um Kosten für Flüchtlingsunterbringung, Clan-Kriminalität, illegale, wie sie es nennt, „suizidale“ Migration. „Konsequentere Abschiebung“ fordert Seli-Zacharias unaufhörlich, nennt konkrete Beispiele aus Gelsenkirchen und nackte Zahlen: Bundesweit seien 300.000 Personen ausreisepflichtig, allein in NRW 70.000. Dass der Großteil davon den Status der Duldung habe, sei eine Folge der Bürokratie. Differenziert wird nicht.

Wie schon zu Hochzeiten der Flüchtlingskrise versteht es die AfD gerade im dicht besiedelten NRW, besorgniserregende Fakten für sich zu nutzen, während sie andere (Gründe für Duldung, Notwendigkeit der Zuwanderung) bewusst auslässt. Angst für Deutschland, wie „Spiegel“-Autorin Melanie Amann ihr Buch über die AfD einst nannte, ist immer noch Programm. Nur wird es professioneller präsentiert, von einer besser strukturierten Partei. Die Kräfte werden gebündelt, auch in NRW gibt es weniger offene Machtkämpfe und mehr Posten in Personalunion: Der Fraktionsvorsitzende, Mediziner Martin Vincentz, ist auch der Landesverbandsvorsitzende. Der Vize-Landeschef Sven Tritschler wiederum ist Mitglied der Landtagsfraktion. Das Trio der Stellvertreter auf Landesebene ergänzen Jörg Schneider aus Gelsenkirchen und Kay Gottschalk aus dem Kreis Viersen – die beide bereits die zweite Legislaturperiode für die AfD im Bundestag sitzen.