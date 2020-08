Vizeministerpräsident Stamp fordert : Sämtliche Karnevalsumzüge wegen Corona absagen

Ausgelassenes Feiern sei angesichts der derzeitigen Corona-Lage nicht möglich, sagte Stamp. Foto: dpa/Oliver Berg

Düsseldorf Als erstes Mitglied der Landesregierung wagt sich Vizeministerpräsident Joachim Stamp aus der Deckung: Der Landeschef der FDP fordert, alle Karnevalsumzüge der kommenden Session abzusagen. Ein Kölner Verein hat Rosenmontag bereits aufgegeben.

Der nordrhein-westfälische FDP-Chef und stellvertretende Ministerpräsident Joachim Stamp hat sich dafür ausgesprochen, alle Karnevalsumzüge der kommenden Session abzusagen. Dies müsse auch für größere Sitzungen gelten, sagte Stamp am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf.

„Karneval lebt von Unbeschwertheit und auch Nähe. Ausgelassenes Feiern ist in der derzeitigen Lage allerdings nicht möglich, unterstrich der FDP-Politiker, der in NRW auch Familienminister ist.

Deshalb sollten sich alle zum Schutz des Brauchtums und der vielen ehrenamtlichen Aktiven „ehrlich machen“, Planungssicherheit schaffen und die großen Veranstaltungen absagen, forderte Stamp. „So sehr mein Karnevalsherz blutet“, fügte der 50-Jährige hinzu.

Kleine, kreative Veranstaltungen, bei denen Kontakte nachverfolgt werden könnten, seien dagegen „wohl möglich“, meinte Stamp. „Vielleicht erleben wir ein echtes Revival der Büttenrede.“ Viele Vereine hätten bereits neue Formate in Planung. „Aber Singen, Schunkeln, Bützen – alles, was zur traditionellen Sitzung und den Umzügen dazugehört ist in dieser Session völlig unrealistisch.“

CDU-Politiker Wolfgang Bosbach hat sich gegen die geforderte Absage aller Karnevalsumzüge zum jetzigen Zeitpunkt ausgesprochen. Es sei viel zu früh, sagte Bosbach am Freitag. „Wenn die Karnevalsumzüge im September stattfinden würden, dann würde ich Herrn Stamp völlig Recht geben. Aber sie finden traditionell in den tollen Tagen statt und das heißt Mitte Februar.“ Gleichwohl könne er sich nicht vorstellen, dass Karneval genauso gefeiert werde wie sonst üblich. „So wie es traditionell der Fall ist, wird es in der kommenden Session nicht sein können.“

In den Karnevalshochburgen wird seit Wochen kontrovers diskutiert, ob die närrischen Tage wegen des Coronavirus ausfallen müssen oder nicht. In Köln, Düsseldorf, Bonn und Aachen wurde eine Art Leitfaden erarbeitet, an dem sich feiernde Karnevalisten orientieren sollen.

Der Präsident des Festkomitees Kölner Karneval, Christoph Kuckelkorn, hält eine Absage der Karnevalsumzüge in der kommenden Session zum jetzigen Zeitpunkt für verfrüht. „Wir haben noch Zeit“, sagte er am Freitag. Es seien Konzepte entwickelt worden, die dem Landesgesundheitsministerium vorlägen. Sie würden dort bewertet und kämen dann zurück. „Natürlich planen wir, wir planen ja A-, B-, C-, D-Varianten.“ Aber man werde damit auch erst an die Öffentlichkeit gehen, wenn man soweit sei.

Eine große Kölner Karnevalsgesellschaft hat unterdessen ihre Teilnahme am Rosenmontagszug bereits abgesagt. „Es gibt derzeit keine hundertprozentige Planungssicherheit“, sagte Marc Doppelfeld, Geschäftsführer der Großen Mülheimer Karnevals-Gesellschaft, am Freitag. „Das war der Grund, warum wir gesagt haben: Okay, wir gehen dieses finanzielle Risiko nicht ein und setzten nächstes Jahr mal aus.“ Dabei habe man neben den Finanzen auch die Gesundheit der Mitglieder im Blick. „Wir ernten dafür nur Zuspruch“, sagte Doppelfeld.

Der Leiter des Rosenmontagszugs, Holger Kirsch, teilte mit, das Festkomitee Kölner Karneval habe allen Gesellschaften schon vor Monaten geraten, ihre finanzielle Situation genau zu prüfen, weil die nächste Session eine extreme Belastung werden könne. Dass einige Gesellschaft überlegten, 2021 die Teilnahme am Zoch auszusetzen, sei „völlig verständlich“.

Das Festkomitee arbeite derzeit an verschiedenen Varianten, „aber bis zum Zug sind es noch sechs Monate, und das aktuelle Geschehen holt uns immer wieder ein“, sagte Kirsch, bevor die Forderung Stamps bekannt wurde. Die verbindlichen Vertragstage für die Zugteilnahme fänden erst im November statt. „Bis dahin hat jede Gesellschaft noch Zeit, ihre Teilnahme zu überdenken.“

