Kostenpflichtiger Inhalt: Uniklinik Aachen präsentiert Ergebnisse : RWTH-Studie belegt hohe Dunkelziffer beim Vorhofflimmern

Präsentierten die Studienergebnisse der Tests mit dem kleinen EKG-Stab: Prof. Nikolaus Marx von der Uniklinik Aachen und Gabriele Neumann vom Apothekerverband Aachen. Foto: MHA/HARALD KROEMER

Aachen Viele Menschen wissen nicht, dass sie an einem Vorhofflimmern leiden. Dabei ist die Wahrscheinlichkeit, mit dieser unerkannten Krankheit im Folgejahr zu sterben, knapp dreimal so hoch wie ohne. Das sind die Ergebnisse einer Studie der Uniklinik Aachen in Zusammenarbeit mit den Apotheken in der Städteregion ­Aachen.