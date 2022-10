Forschungsprojekt : RWTH arbeitet an Klinkerfassade, die Energie speichert

Die RWTH-Architektin und Projektleiterin Prof. Elisabeth Beusker hält den Energieklinker so, dass man von oben hineinsehen kann. Foto: MHA/Harald Krömer/Harald Krömer

Aachen Mauern speichern Wärme. Doch genutzt wird diese Energie beim Hausbau bisher noch nicht. Das will ein RWTH-Forschungsprojekt ändern.

Weinreben stehen nicht ohne Grund in Schiefer-Steilhängen, und jeder genießt in der letzten Abendsonne den wohlig-warmen Platz vor der Hauswand. Steine und Mauern speichern Wärme. Bislang geben sie sie aber einfach nach außen wieder ab. Drei RWTH-Institute in Zusammenarbeit mit drei Partnern aus Industrie und Handwerk möchten das ändern. Sie forschen an einem Klinkerstein, der diese Wärme für die Energieversorgung der Häuser nutzbar machen soll.

Der Klinkerproduzent Hagemeister aus dem westfälischen Nottuln, einer der Projektpartner, hatte vor einigen Jahren die Idee zu dem Energieklinker. Doch was genau könnte man damit machen? Und würde er funktionieren? Sie wandten sich an Prof. Elisabeth Beusker an der RWTH Aachen, Lehr- und Forschungsgebiet Immobilienprojektentwicklung. Die 40-jährige Architektin war sofort Feuer und Flamme: „Eine völlig neue Art, Solarenergie zu nutzen!“

Der Energieklinker ist denkbar einfach konstruiert: Keinen Zentimeter hinter der Vorderfront der Klinker schlängelt sich ein handelsübliches Wasserrohr mit 14 Millimetern Durchmesser durch die gesamte Fassade. Das Wasser im Rohr sammelt die Wärme der Wand. Die steht dann für die Erzeugung von Energie in der Haustechnik zur Verfügung. Das Konzept hat Charme: Die Fassadenverkleidung bekäme durch den Energieklinker eine völlig neue Funktion.

Bauherren, Planer, Architekten gefragt Interesse am Energieklinker? Bitte melden! Die Beteiligten am Energieklinker-Projekt Refatek stehen für Anfragen von Bauherren, Planern oder Architekten zur neuartigen Fassadentechnologie zur Verfügung. Prof. Elisabeth Beusker bietet Informationen und Besichtigungen der Forschungswände an, möchte aber auch das Interesse weiterer Bauherren und Planer wecken, die an Forschung und Entwicklung der Energieklinker mitwirken möchten. Sie könnten sich etwa mit Bestandsgebäuden oder großformatigen Wandflächen an Gewerbestandorten mit Energiebedarf bewerben, um Teil des Projektes zu werden. „Wir sind offen für alle Anfragen“, sagt Beusker. Eine Internetseite zum Projekt ist in Arbeit und soll im November online gehen. Bis dahin können sich Interessierte an den Kontakt unter ipe.arch.rwth-aachen.de wenden.

Beusker mag den Gedanken, dass eines der ältesten Naturprodukte, gebrannte Steine, und das Handwerk des Maurers an der Zukunft der Energiewende im Gebäudesektor mitbauen. Und als Architektin, das verschweigt sie nicht, geht es ihr auch um die ästhetischen Möglichkeiten. Und dabei sieht sie den Klinker eindeutig im Vorteil im Vergleich zur Monotonie verputzter Fassaden.

An der RWTH Aachen sind die Gebäudetechniker und die Bauingenieure mit im Boot. Aus der Industrie ist es der Heizungstechniker Viessmann. Die Gefahr liegt im großen Tempereraturunterschied, der durch den Wärmeentzug innerhalb des Klinkers entsteht. „Überall, wo große Wärme auf kalte Wände trifft, bildet sich Feuchtigkeit“, sagt Beusker, „das sehen Sie zuhause nach der Dusche auf dem Badezimmerspiegel.“ Dieser Effekt kann an der Hauswand zu Schimmel oder Algen führen – oder zu Rissen im Klinker.

Die spannende Frage ist also, wie viel Wärme in welchem Tempo dem Wasser aus der Wand entzogen werden darf, ohne dass der Klinker Schaden nimmt. Weitere Fragen, die unter Beuskers Projektleitung angegangen werden sollen, sind: Welche Klinkeroberfläche sammelt am meisten Wärme? Und wie muss der Klinker im Optimalfall perforiert sein? Zur Klärung der Fragen wird im nächsten Jahr an der RWTH eine Klinkerwand unter Laborbedingungen getestet.

Von außen unsichtbar: Die erste kleine Testwand mit dem Energieklinker lieferte „extrem überzeugende“ Ergebnisse. Foto: Hagemeister

Dass der Energieklinker eine richtig gute Idee ist, hat ein kleines Stück Wand bewiesen, das Hagemeister auf seinem Werksgelände gemauert hat. „Die Ergebnisse dieses ersten Tests haben uns alle überrascht“, sagt Beusker, „sie waren extrem überzeugend.“ Entsprechend leicht war es für die Architektin, Vonovia für das Projekt zu gewinnen. Das Wohnungsunternehmen wird für einen Feldversuch ein Bestandsgebäude mit dem Energieklinker sanieren.