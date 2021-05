Kostenpflichtiger Inhalt: 30.000 PV-Module : RWE baut Solarpark am Tagebau Inden

Am Tagebau Inden will RWE die Zeit bis zur Seebefüllung nutzen, um dort einen Solarpark mit ingesamt 30.000 Modulen zu bauen. Er soll im kommenden Jahr ans Netz gehen. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Kreis Düren Die Tagebaurestseen sollen auch in Zukunft Standorte für die Stromproduktion sein. Während man am Tagebau Hambach noch über einen Gigawatt-Park diskutiert, macht RWE am Tagebau Inden ernst.