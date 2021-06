In der Region nur Zwillinge : Rund 6300 Mehrlingskinder in NRW geboren

6300 Mehrlingskinder sind 2020 in NRW geboren (Symbolbild). Foto: dpa/Waltraud Grubitzsch

Interaktiv Düsseldorf In Nordrhein-Westfalen sind im vergangenen Jahr 6322 Mehrlingskinder geboren worden. Zwillinge machen über 97 Prozent dieser Geburten aus. Drillinge wurden in 28 Kreisen geboren, Vierlinge in drei.