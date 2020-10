Warnstreiks fortgesetzt : Rund 30.000 Beschäftigte bestreiken Nahverkehr, Rathäuser und Kitas

Düsseldorf Für Nahverkehrs-Pendler und viele Eltern bedeutete der Tag abermals größere Anstrengungen: Vielerorts blieben die Busse und Bahnen in den Depots, mancher städtischer war Kindergarten dicht. Verdi spricht von einem deutlichen Zeichen.

Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes haben am Dienstag in NRW 30.000 Mitarbeiter ihre Arbeit niedergelegt. Die Gewerkschaft Verdi hatte die Tarifbeschäftigten zum ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Allein bei den Verkehrsverbünden beteiligten sich 13.000. „Wir haben den Nahverkehr flächendeckend bestreikt. In den größeren Städten in NRW waren Straßenbahnen und Busse damit lahmgelegt“, sagte eine Verdi-Sprecherin. Auch in Stadtverwaltungen und vielen städtischen Kitas und Kliniken landesweit traten Mitarbeiter in den Ausstand.