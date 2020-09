Kostenpflichtiger Inhalt: 5. und 6. September rund um Aachen : Route statt Kunsthandwerkermarkt

Im Rahmen der Kunsthandwerkerroute in der Aachener Annahalle zu finden: Jott and Daughters. Foto: grafik

Aachen Der Kunsthandwerkermarkt in Aachen zieht Anfang September üblicherweise Tausende Menschen an. In Corona-Zeiten hat die Veranstalterin eine Alternative erfunden: Eine Route, bei der in der Region an elf Orten außergewöhnliches Handwerk gezeigt wird.