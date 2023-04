“All for Art for All“ : Kunst zum Leben erweckt – Roncalli Programmpremiere in Aachen

Aachen Poesie, Kunst und akrobatische Höchstleistungen bei Roncalli Premiere im ausverkauften Zelt in Aachen von „All for Art for All“. Romantisch, geistreich und extrem artistisch. Bernhard Paul begrüßt das begeisterte Publikum

Warmes Rot, prächtiges Gold – Circus Roncalli bleibt Poesie pur. Bei der Premiere des anspruchsvollen Programms „All for Art for All“ im leuchtenden Zelt auf dem Chio-Gelände des Aachen-Laurensberger Rennvereins feiern am Samstagabend große und kleine Fans in der ausverkauften Arena leidenschaftlich die Artistinnen und Artisten, die sie über zwei Stunden lang auf eine magische Reise mitnehmen.

Rundum bieten rund 80 historische Zirkuswagen einen attraktiven Schutzwall, der den grauen Alltag abwehrt. Vorfreude ist angesagt – bereits im Vorzelt wird jongliert, werden Bonbons verteilt, regnet es Konfetti. Es duftet nach Bratwurst, gebrannten Mandeln, Zuckerwatte und Popcorn aus bunten Tüten mit dem Roncalli-Motiv: ein bunter Ballon hebt ab, einziger Fahrgast: Bernhard Paul. Der Zirkus-Gründer begrüßt als Direktor das Publikum persönlich, festlich in Schwarz gekleidet, der silbrige Schal glänzt. „Ein Wiedersehen mit Aachen, aber ein anderer Platz“, lächelt er, der wieder die Inszenierung übernommen hat. „Wir sind glücklich, dass wir hier Unterschlupf gefunden haben“, dankt er den Gastgenbern und weist darauf hin, dass der Zirkus ja inzwischen zum „immateriellen Weltkulturerbe“ der Unesco aufgestiegen sei. Erinnerung an Zirkustraditionen, zu denen auch Elefanten und rasante Pferde gehörten, bietet eine raffinierte holografische Schau zum Start

Dann das Stichwort: „Hochverehrtes Publikum, liebe Kinder!“ Im von 10.000 LED-Elementen und Messinglampen warm ausgeleuchteten Zelt sind alle gespannt. „Art“, das bedeutet doch „Kunst“? Genau, denn in der Show leben sie alle auf – Mondrians abstrakte Farbflächen-Komposition, Rembrandts „Mann mit dem Goldhelm“, Jan Vermeers „Mädchen mit dem Perlenohrring“, René Magrittes „Mann mit grünem Apfel“, Van Gogh, Frida Kahlo mit Blumen im Haar und andere versammeln sich zum skurrilen Catwalk.

Inzwischen ist das „Roncalli Royal Orchestra“ unter der Stabführung von Georg Pommer einmarschiert. In der Loge über dem Artisteneingang spielen sie live – von Mozart bis Rock’n‘Roll, mit grandiosen solistischen Beiträgen und humorvollen Einlagen. Da fliegen schon mal Schuhe, wenn die Clowns zu frech werden. Pommer selbst sitzt am Klavier, singt, agiert. Nathalie Brucker stimmt als Sängerin stimmschön Pop und Soul an. Musikalische Zirkuskunst vom Feinsten prägt diesen Abend mit seinem ungewöhnlichen Programm, das von Kunst durchzogen ist, etwa bei den futuristischen Bauhaus-Kostüme Oskar-Schlemmers.

In über zwei Stunden gibt es keinen Tiefpunkt, stattdessen Ruhephasen. Gut eingespielt sind die Clowns mit immer neuen, spannenden Aktionen. Allen voran edel, ein lebendiges Stück Zirkus-Poesie ist Fulgenci Mestres als musikalischer Weißclown „Gensi“ dabei, vornehm in der Gestik, vornehm und zurückhaltend in der Sprache, fürstlich gekleidet und geschminkt. Umso witziger wirken der burleske Anatoli Akerman im kurzen Hemd, ein klassischer Pantomime, der steppt und jongliert, wenn man es gar nicht erwartet. Wild und frisch ist Agustin Junior, chilenischer Circusclown (Pastelito Jr.), Meister im Flic Flac, Sänger und mehr. Konstantin Mouraview als (scheinbar) dicklicher Manegen-Helfer nutzt Rhönrad wie Besen zu perfekter Akrobatik.

Vor diesem Hintergrund entfaltet sich zusammen mit dem attraktiven und wandlungsfähigen Ballett die Show der Superlative. Intensiv, still, kraftvoll und zugleich elegant. Da biegt Maria Sarach als Mondrian-Dame durch Handstand-Akrobatik und Kontorsion das eher nüchterne Motiv in zarte Forme, sirren Danil Lysenkos helle Ringe wie verzaubert durch die Luft, bietet das Duo Turkeev einen verliebt-halsbrecherischen Pas de Deux am Aerial Ring – sie in der Höhe, er, der sich nur mit einer Hand an ihr festhält, in komplizierten Posen. Das sind atemberaubende, ästhetische Leistungen. Faszinierend auch Vanessa und Sven in ihrer „Partner-Equilibristik“, die auf der polierten Fläche eines weißen Flügels anmutige Kraftfiguren luftig und nahezu mühelos entwickeln. Das Instrument ist echt – Pommer spielt unbeirrt darauf.

Noch vor der Pause ist einer der berühmten Roncalli-Momente an der Reihe: Paolo Carillon & Nox, Vater und Tochter, erzählen mit Hilfe eines altertümlichen Gefährts Zirkusgeschichte – aus den großen glänzenden Seifenblasen wird ein funkelnder Regen. Er hüllt das Publikum ein, das gleich wieder hellwach wird. „Jump’n‘Roll“ kommen, drei junge vergnügte Männer aus Moskau auf Powerizer-Sprungstelzen, mit denen sie große Sprünge schaffen, keinen Salto auslassen und schließlich noch das Schleuderbrett erobern.

Immer wieder ist „Gensi“ da, mit ein paar Worten, seinem kleinen Akkordeon, mit Glöckchen, die er zu einem Lied im Zuschauerraum verteilt. Er huldigt wehmütig dem „Blue Canary“, der Geschichte vom Vögelchen mit Liebeskummer, die 1953 Vincent Fiorino vertonte und die durch den russischen Clown Polunin berühmt wurde – eine Verbeugung vor dem großen Kollegen. Ein wertvolles Element im reichen Programm, zu dem danach Victor und Elena Minasov mit ihrem „Quick Change“ auf silbernem Motorrad in die Manege brausen – Kleiderwechsel im Irrsinnstempo, man möchte zu gern wissen, wie das geht. Bei den beiden charmanten Künstlern klappt es.

Die Zeit verfliegt. Mit den Kolumbianern Charlie und Wuilder als „Hermanos Acero“ wird ein Schlusspunkt gesetzt, der Begeisterungsstürme weckt. Kraftvolle Akrobatik trifft auf Unglaubliches. Kopf auf Kopf in freier Balance geht der eine mit dem anderen schließlich die Treppe hinab und hinauf, Artisten, die nicht ohne Grund eine Weltkarriere erleben.

Das Ende ist – natürlich – romantisch: Konfettiregen, Walzertanz mit dem Publikum und ganz viel Applaus für das Ensemble, das Orchester, fabelhafte Technik und die trainierten Helfer. „All for Art for All“ ist ein edles Programm aus circensischen Juwelen, intensiv, heiter, nachdenklich, voller Wunder und nah am Publikum. Wiederholt gibt es gemeinsame Aktionen der Mitwirkenden als sprudelndes Miteinander. Sie feiern sich gegenseitig. Zum letzten Mal schrillt das „Wiowio“ von Anatoli, dann bläst „Gensi“ die Kerze aus. Zeit zum Träumen.