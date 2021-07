Großer Polizeieinsatz : Rocker-Razzia in Stolberg

Rocker-Razzia in Stolberg

Die Polizei führt eine bundesweite Razzia durch. Auch in Stolberg. Foto: dmp-Press/Ralph Roeger

Stolberg Seit Donnerstagmorgen führt die Polizei eine bundesweite Razzia im Rockermilieu durch. Eine Durchsuchung fand auch in Stolberg statt.

In Stolberg fand nach Aussagen eines Pressesprechers der Polizei Aachen am Donnerstagmorgen eine Razzia in der Walther-Dobbelmann-Straße statt. Die Polizei beschlagnahmte dabei ein Motorrad.