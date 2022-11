Punk-Legenden als Headliner : „Rock am Ring“ präsentiert die ersten Band-Knaller

Die Toten Hosen sind der erste veröffentlichte Headliner für Rock am Ring 2023. Vor der Hauptbühne dürfte es ähnlich voll werden wie bereits 2017 (Bild). Foto: Thomas Frey

Nürburg Jedes Jahr warten Zehntausende Musikfans gespannt auf das Line-up der Zwillingsfestivals „Rock am Ring“ in der Eifel und „Rock im Park“ in Nürnberg. Nun stehen die ersten Bands fest.

Am Donnerstagmittag haben die Festivals auf einen Schlag gleich 50 Acts bekanntgegeben. Erster der insgesamt drei Headliner sind die Alt-Punker der „Toten Hosen“, deren Shows in Deutschland 2023 exklusiv sein werden. Für Punk-Fans gibt es zudem zwei der letzten Auftritte von NOFX auf den Bühnen der beiden Festivals zu sehen.

Doch auch für Fans zahlreicher anderer Musikrichtungen ist gesorgt. Neben Rock-Highlights wie Tenacious D, Pantera, Papa Roach und Evanescence, sind ebenfalls US-Star Machine Gun Kelly sowie Deutschrap-Stars wie Apache 207, Juju, Finch und K.I.Z. im Programm. Die junge Generation der Indie-Szene ist mit den Senkechtstartern Giant Rooks und Provinz vertreten.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von YouTube. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von YouTube, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Damit sollen nicht nur Fans verschiedenster Genres angesprochen werden, sondern auch unterschiedlichster Altersklassen, denn neben den Newcomern gibt es zahlreiche alte Bekannte der Festivals zu sehen. In erster Linie natürlich die „Toten Hosen“, die seit Jahrzehnten regelmäßige Gäste des Festivals sind. Frontmann Campino verspricht in der Mitteilung des Festivals bereits „das volle Programm an Tote Hosen-Wahnsinn“.

Insgesamt erwarten die Zwillingsfestivals 2023 wieder rund 160.000 Besucher, die Frühbucher-Tickets waren in weniger als 24 Stunden ausverkauft. In diesem Jahr feierten sie ihr Comeback, nachdem die Corona-Pandemie eine Absage in den Jahren 2020 und 2021 erforderlich machte. Rock am Ring und Rock im Park finden vom 2. bis 4. Juni 2023 am Nürburgring in der Eifel und auf dem Zepelinfeld in Nürnberg statt.

Das Line-up in der alphabetischen Übersicht:

Apache 207

Arch Enemy

Architects

AViVA

Badmómzjay

Boy Bleach

BoySetsFire

Bury Tomorrow

Carpenter Brut

Charlotte Sands

Dead Sara

Die Toten Hosen

Employed To Serve

Evanescence

Fever 333

Finch

Giant Rooks

Hollywood Undead

Hot Water Music

Jinjer

Juju

K.I.Z

Lauren Sanderson

Machine Gun Kelly

Maggie Lindemann

Mantar

Mehnersmoos

Meshuggah

Motionless In White

NOFX

Nothing But Thieves

nothing,nowhere.

Nova Twins

Pantera

Papa Roach

Provinz

Silverstein

Tenacious D

The Chats

The Distillers

The Menzingers

The Raven Age

Three Days Grace

Touché Amoré

Turnstile

VV

Yungblud

(red)