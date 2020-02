Abgetaucht : Robbe im Rhein bei Krefeld nicht mehr gesichtet

Der Seehund wurde am Montag in Rhein gesichtet. Jetzt ist er wieder abgetaucht. Foto: dpa/David Young

Krefeld Die am Montag bei Krefeld gesichtete Robbe im Rhein ist wieder abgetaucht. Ein seltener, aber nicht ungewöhnlicher Ausflug.

Die am Montag im Rhein bei Krefeld entdeckte Robbe ist von der Bildfläche verschwunden. Der Seehund sei von der Wasserschutzpolizei auf dem Rhein nicht gesichtet worden, sagte die Polizei Duisburg am Dienstag. Auf dem Flussabschnitt zwischen Düsseldorf und Emmerich an der Grenze zu den Niederlanden sei den Beamten bei ihrem Streifendienst auf dem Fluss nichts aufgefallen. „Das heißt nicht, dass der Seehund nicht da ist“, sagte eine Sprecherin in Duisburg. Die Robbe war am Montag bei Krefeld gesehen worden, ihr markanter Kopf ragte aus dem Wasser.