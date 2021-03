Öffnungen : Riesiges Interesse an Modellprojekten für Corona-Lockerungen

Düsseldorf Wenn es um Öffnungen geht, wollen die meisten Kommunen in Nordrhein-Westfalen dabei sein – auch die Städteregion Aachen sowie die Kreise Düren und Heinsberg. Doch die Kriterien sind streng.

Mehr als 40 Kommunen in Nordrhein-Westfalen – darunter wohlauch die Städteregion Aachen sowie die Kreise Düren und Heinsberg – wollen bei den Modellprojekten für Öffnungen des gesellschaftlichen Lebens mit strengen Schutz- und Testkonzepten mitmachen. In der Woche nach Ostern sollten zunächst sechs bis acht ausgewählte Kommunen aus verschiedenen Landesteilen bekannt gegeben werden, sagte Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) am Dienstag in Düsseldorf.