Steigende Fallzahlen : Mehr Einbrüche: Polizei-Kampagne und Aktionswochenende in NRW

Die Polizei wirbt mit der Aktion „Riegel vor“ dafür, Wohnungen und Häuser besser gegen Einbruch zu schützen (Symbolbild). Foto: Colourbox

Wenn die Tage wieder kürzer werden, will die Polizei in NRW die Bürger wieder für die Gefahr von Wohnungseinbrüchen sensibilisieren. Nachdem die Zahlen zwischendurch abgenommen hatten, stiegen sie wieder an. Eine Polizeikampagne soll daher „revitalisiert“ werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nachdem die Einbruchszahlen 2022 das erste Mal seit Ausbruch der Coronavirus-Pandemie wieder angestiegen sind, will die NRW-Polizei im kommenden Herbst eine große Aufklärungskampagne starten.

Das bestehende Format „Riegel vor! Sicher ist sicherer“ solle „neu ausgerichtet“ werden, sagte eine Sprecherin des Landeskriminalamts (LKA) auf Anfrage. Man plane derzeit eine Werbekampagne und ein Aktionswochenende gegen Wohnungseinbruch.

Laut LKA gab es im vergangenen Jahr 23.528 Einbrüche – fast 5000 mehr als 2021. Die Präventionskampagne „Riegel vor“ solle daher „revitalisiert“ werden, heißt es in Unterlagen zur Suche einer Agentur für die Werbeaktion. Die Medienkampagne soll laut LKA „crossmedial ausgerichtet sein“, also sowohl im Internet als auch in analogen Medien wie Zeitungen oder Radio stattfinden.

Die Polizei wirbt mit der Aktion „Riegel vor“ dafür, Wohnungen und Häuser besser gegen Einbruch zu schützen beziehungsweise sich kostenlos beraten zu lassen. Außerdem geht es um höhere Aufmerksamkeit bei verdächtigen Personen. Die Aktion selbst gibt es schon seit 2012. Durch die sinkenden Einbruchszahlen war sie zuletzt nicht mehr so stark beworben worden wie zuvor.

(dpa)