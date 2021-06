In eigener Sache : Richtfest für den Neubau des Medienhauses Aachen

In eigener Sache

Der Medienhaus-Neubau ist direkt vor dem heutigen Gebäude des Medienhauses an der Dresdenerstraße platziert. Foto: Harald Krömer

Aachen Der Neubau des Medienhauses Aachen liegt optimal im Zeitplan. Entsprechend gut gelaunt wurde am Donnerstag das Richtfest in kleinem Rahmen, den Regeln der Zeit entsprechend, gefeiert.

Polier Markus Weber von der Bauunternehmung Hans Lamers sprach den traditionellen Richtspruch zur Fertigstellung des Rohbaus des neuen Medienhauses Aachen. Den Dank der Bauherrin, der Aachener Verlagsgesellschaft, überbrachte Andreas Müller, Geschäftsführer des Medienhauses Aachen und der Aachener Verlagsgesellschaft, in seiner Ansprache. Er wertete den Neubau der Unternehmensgruppe mit dem entstehenden Medienhaus-Campus auf dem Firmengelände an der Dresdener Straße als „ein Zeichen für einen optimistischen und klar gesetzten Schritt in die Zukunft“.