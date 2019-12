Entscheidung gefallen : Stichwahl bei Kommunalwahl darf nicht abgeschafft werden

Sind die kommunalen Stichwahlen wirklich überflüssig oder haben CDU und FDP sie in NRW aus parteipolitischem Kalkül abgeschafft? Das NRW-Verfassungsgericht verkündet am kommenden Freitag das Urteil zur Abschaffung von Stichentscheiden bei Kommunalwahlen. Foto: dpa/Martin Gerten

Münster Die Stichwahl bei der Kommunalwahl in NRW muss bleiben. Das hat der Verfassungsgerichtshof des Landes entschieden. Die Opposition spricht von einer „verheerenden Niederlage“ für die schwarz-gelbe Landesregierung.

Die Abschaffung der Stichwahl bei Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen durch die CDU/FDP-Koalition war verfassungswidrig. Das hat der Verfassungsgerichtshof des Landes am Freitag in Münster entschieden. Damit müssen die Bürger künftig wieder ein zweites Mal ins Wahllokal, wenn es im ersten Wahlgang keine absolute Mehrheit für einen Bürgermeister oder Landrat gibt. Die Opposition wertete das Urteil als „schallende Ohrfeige“ für die Regierung von Ministerpräsident Armin Laschet (CDU). Die nächsten Kommunalwahlen im bevölkerungsreichsten Bundesland sind Mitte September.