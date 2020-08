Jugendlicher zu Boden gedrückt : Reul von Video zum umstrittenen Polizeieinsatz „erschrocken“

Nach ersten Ermittlungen war die Polizei am Samstagabend wegen einer Gruppe von Randalierern zu einem Restaurant gerufen worden (Symbolbild). Foto: dpa/Bernd Thissen

Düsseldorf Der Jugendliche, der bei einem umstrittenen Polizeieinsatz in Düsseldorf von einem Beamten mit dem Knie am Kopf zu Boden gedrückt wurde, ist erst 15 Jahre alt. Der Vorfall wird nun auch Thema im Landtag.

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) hat nach einem umstrittenen Polizeieinsatz in der Düsseldorfer Altstadt eine konsequente Aufklärung angekündigt. „Auch ich habe mich erschrocken“, sagte Reul am Montag über seinen ersten Blick auf ein Video des Einsatzes, das im Internet kursiert.

Laut einem ersten Zwischenbericht, den er angefordert habe, sei die Polizei am Samstagabend zunächst wegen zehn randalierenden Personen zu einem Schnellimbiss-Restaurant gerufen worden. Der 15-Jährige – der offensichtlich nichts mit dem eigentlichen Einsatz zu tun gehabt habe – habe sich eingemischt. Es sei durch den Jugendlichen dann zu einem tätlichen Angriff gegen die Beamten gekommen, so Reul.

Danach sei der 15-Jährige zu Boden gebracht, gefesselt und zum Streifenwagen gebracht worden. Dies sei ein Zeitraum von zwei bis drei Minuten gewesen. Eines der Videos im Internet ist 28 Sekunden lang. Auf dem Ausschnitt des Geschehens ist zu sehen, wie ein Polizeibeamter den Jugendlichen mit dem Knie zu Boden drückt. Das Augenzeugen-Video löste Vergleiche mit dem Fall George Floyd in den USA aus.

Wir nehmen den Vorfall sehr ernst und haben unverzüglich damit begonnen, das Vorgehen unserer Mitarbeiter zu überprüfen. Das Geschehen wird aus Neutralitätsgründen von der Polizei in Duisburg weiterbearbeitet. https://t.co/YvQjteHFTU pic.twitter.com/gcq5dI1J8F

Wie Reul am Montag ausführte, wären Knie und Schienbein „auf dem Ohr“ des jungen Mannes grundsätzlich durch die Einsatzvorgaben der Landespolizei abgedeckt gewesen. Auf dem Hals wäre dies nicht erlaubt. Was genau in dem Moment passiert sei, müsse daher nun „objektiv geklärt werden“.