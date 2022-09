Bahnverkehr : Reparatur an Kölner Stellwerk kommt voran – aber weiter Umleitungen

Reparatur an Kölner Stellwerk kommt voran – aber weiter Umleitungen

Update Köln Ein Wassereinbruch stellt den Zugverkehr rund um Köln vor große Probleme und strapaziert die Nerven von Reisenden - Fernverkehrszüge können nicht mehr am Hauptbahnhof halten. Ein Ende der Misere ist noch nicht endgültig abzusehen.

Nach gravierenden Schäden an einem Stellwerk am Kölner Hauptbahnhof kommen die Reparaturen voran – der Zugverkehr wird aber voraussichtlich noch bis mindestens Samstag sehr eingeschränkt sein. Mittlerweile seien mehrere Dutzend defekte Klemmleisten ausgetauscht worden, teilte eine Bahn-Sprecherin am Freitag mit. Das sei aber nur ein Teil der Arbeiten. Es müsse auch noch eine Abnahme erfolgen – und das sei sehr zeitaufwendig, weil jedes einzelne Teil geprüft werden müsse - „jede Weiche, jedes Signal, jedes Kabel“. „Wir können momentan auch tatsächlich nicht absehen, wann diese Arbeiten abgeschlossen sind“, sagte sie.