Guide Michelin 2023 : Rekord bei Sterne-Auszeichnungen

Maximilian Kreus vom „St. Benedikt“ in Aachen-Kornelimünster freut sich über die erneute Auszeichnung mit dem begehrten Stern des Guide Michelin. Foto: Belinda Petri

Aachen/Karlsruhe Der Guide Michelin zeichnet 334 Restaurants in Deutschland mit den begehrten Sternen und 274 mit dem „Bib Gourmand“ aus. In der Region bleibt es bei fünf Auszeichnungen.

Die gute Nachricht gleich vorab: Für 2023 behalten alle hiesigen Sternerestaurants ihre Michelin-Auszeichnungen. Sowohl das „La Becasse“ und das „St. Benedikt“ in Aachen, das Restaurant „Troyka“ in Erkelenz, „Brockel Schlimbach“ in Nideggen als auch das „Bembergs Häuschen“ in Euskirchen markieren weiterhin die kulinarische Spitze in der Region – mit ganz unterschiedlichen Küchenrichtungen und kreativen Signature Dishes von Lamm mit Schnippelbohnen bis gegrilltem Stör mit russischem Kimchi.

In der neuen Ausgabe des Restaurantführers Guide Michelin sind bundesweit 334 Gourmet-Lokale mit den begehrten Sternen ausgezeichnet worden – das toppt sogar den Vorjahresrekord. Beeindruckt zeigten die Tester dabei besonders vom Engagement, dem Mut und von der Flexibilität, mit denen die Gastronomen den schwierigen wirtschaftlichen Zeiten und dem Personalmangel trotzen. Ralf Flinkenflügel, Direktor des Guide Michelin für Deutschland und die Schweiz, fasst die Kriterien der Auszeichnung zusammen: „Entscheidend ist eine bestimmte Qualität der Produkte, Know-how, Originalität, Finesse und Beständigkeit.“ Erfreulich sei auch das zunehmende Bewusstsein für eine nachhaltigere Gastronomie. Dabei ist der 2020 ins Leben gerufene Grüne Michelin-Stern eine eigenständige Auszeichnung für Restaurants, die in Arbeitsweise, Philosophie und Saisonalität durch ihr nachhaltiges Engagement besonders hervorstechen, für 2023 wurden insgesamt bundesweit 72 Restaurants mit einem Grünen Stern bedacht.

Aufsteiger des Jahres ist Jan Hartwig, der mit seinem Restaurant „Jan“ in München für seine kreative Küche und perfekte Handwerkskunst direkt mit der Topwertung von drei Sternen ausgezeichnet wurde. Damit gibt es jetzt in Deutschland 10 Restaurants mit drei Sternen, 50 Restaurants mit zwei Sternen und 274 Restaurants mit einem Stern – wobei acht neue Zwei-Sterne-Restaurants und 34 neue Restaurants mit einem Stern ausgezeichnet wurden. Ein „Bib Gourmand“ für ein smartes Preis-Leistungs-Verhältnis ging bundesweit an 274 Restaurants.

Bei den neu mit einem Stern ausgezeichneten Restaurants wurde das Berliner „Bonvivant“ bei der Präsentation besonders hervorgehoben, da es die Auszeichnung mit rein vegetarischer beziehungsweise veganer Küche erhielt. Wie in den Jahren zuvor offenbarte auch diese Veranstaltung das Ungleichgewicht zwischen Männern und Frauen in der gehobenen Gastronomie – bei 34 Neuauszeichnungen bekam nur eine Frau die weiße Kochjacke von den – welch Überraschung – weiblichen Hostessen überreicht. Erfrischender Lichtblick: der „Young Chef Award“ samt Stern für Alina Meissner-Bebrout vom „bi:braud“ in Ulm.

Ein paar Stunden vor dem Live-Streaming und der Bekanntgabe der Auszeichnungen im vollbesetzten Karlsruher Konzerthaus klang Maximilian Kreus vom „St. Benedikt“ in Aachen-Kornelimünster am Telefon noch ganz gelassen: „Im Gegensatz zum letzten Jahr, als wir nach dem kompletten Neubau nach der verheerenden Flut erst ganz kurz vor Ende der Testrunden wiedereröffnen konnten, sind wir absolut optimistisch. Wir haben im letzten Jahr eine sehr konstante Leistung auf hohem Niveau erbracht, also müsste es schon mit dem Teufel zugehen, wenn wir keinen Stern bekommen.“

Die offizielle Bekanntgabe erreichte Kreus dann am späten Dienstagnachmittag. Aktuell sind Betriebsferien im Restaurant, so dass er das Team per Whatsapp informierte. „Die Erleichterung ist natürlich – wie in jedem Jahr – groß“, sagt er und freut sich nun auf ein paar Tage Urlaub mit der Familie.

Info Guide Michelin Der Michelin-Guide kommt in 41 Ländern heraus, neben Europa auch in den USA und Asien. Hinter dem renommierten roten Restaurantführer steht der gleichnamige französische Reifenhersteller. In Deutschland erschien der erste „Guide Michelin“ 1910, damals noch „den Herren Automobilisten“ gewidmet und vor allem mit Straßenrouten versehen. Die ersten Michelin-Sterne in Deutschland wurden 1966 verliehen. Die Michelin-Inspektoren kommen allesamt aus dem Hotel- und Restaurantgewerbe und durchlaufen eine strenge Ausbildung. Es heißt, sie legen jährlich 30.000 Kilometer Wegstrecken zurück, schlafen 160 Nächte im Hotel und essen 250-mal im Restaurant, wobei Sternerestaurants tatsächlich weniger als 20 % der im Guide aufgeführten Restaurants ausmachen. Die Vergabe eines Sterns ist dabei keine individuelle Entscheidung, sondern markiert einen langen Prozess, bei dem die Laufbahn des Kochs verfolgt wird und das Ergebnis mehrerer Essen durch verschiedene Inspektoren zur endgültigen Entscheidung führt. Der Guide Michelin ist ab 4. April 2023 für 29,95 Euro im Buchhandel erhältlich. https://guide.michelin.com">

Auch im Restaurant „La Becasse“ war man bereits vorab zuversichtlich, schließlich verbucht Maître Christof Lang seit mehr als 25 Jahren einen Stern für seine französisch basierte Küche, die sich neuen Einflüssen und Zubereitungsweisen nie verschließt und im aktuellen Menü beispielsweise Lammrücken mit Schnippelbohnen und verbranntem Lauch kombiniert. Für ihn ist es auch nach so vielen Jahren eine bedeutende Auszeichnung: „Es zeigt unseren Gästen, dass sie im richtigen Restaurant sitzen.“

Im Köln-Düsseldorfer Raum wurde die Sterne-Vergabe ebenfalls mit Spannung erwartet, hier sorgte vor einigen Wochen die Mitteilung des auch für 2023 mit zwei Sternen prämierten Restaurants „Le Moissonnier“, dass man künftig neue Wege beschreiten wolle, für Aufregung in der Gourmet-, aber auch der Medienwelt. Weiterhin mit zwei Sternen ausgezeichnet bleibt das Kölner „Ox und Klee“, während der erhoffte dritte Stern für Joachim Wissler im „Vendôme“ in Berensberg auch in diesem Jahr ausblieb. Neu mit einem Stern bedacht wurden das „Pink Pepper“ im „Steigenberger Parkhotel“ in Düsseldorf und „Sahila - The Restaurant“ in Köln, wo Julia Komp ihr Menü als eine Art Weltreise gestaltet und die zahlreichen kulinarischen Eindrücke, die sie rund um den Globus gesammelt hat, einbringt.

In einigen Häusern dürfte hingegen die Enttäuschung groß sein, denn sie müssen fortan auf die Hervorhebung im Guide Michelin verzichten: die Restaurants „Iuma“ in Dortmund, der „Setzkasten“ und „Berens am Kai“ in Düsseldorf sowie das „Maitre im Landhaus Kuckuck“ in Köln verlieren ihren Stern ebenso wie TV-Koch Frank Rosin mit seinem „Rosin“ in Dorsten einen von zwei Sternen einbüßt.