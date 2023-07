Blockade am Flughafen Düsseldorf : Reisende werden wohl leer ausgehen

Zahlreiche Flüge wurden am Düsseldorfer Flughafen in Folge der Klebe-Blockade annulliert. Für Passagiere gibt es schlechte Neuigkeiten in Bezug auf die Erstattung der Kosten. Foto: dpa/David Young

Düsseldorf Den Mitgliedern der Letzten Generation drohen nach der Blockade des Rollfelds mehrere Jahre Haft. Der Flughafen erwägt rechtliche Schritte. Aber auch für Urlauber gibt es wenig gute Nachrichten.

Nach Blockaden der Letzten Generation an den Flughäfen Düsseldorf und Hamburg könnten hohe Strafen auf die Aktivisten zukommen. „Wer im Luftverkehr Hindernisse bereitet, kann unter Umständen mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren bestraft werden. Eine Geldstrafe ist hier nicht möglich“, sagte der Düsseldorfer Strafrechtsexperte Ingo Bott von der Kanzlei Plan A. „Es stehen gewichtige Straftaten und damit auch erhebliche Strafen im Raum. Die Unrechtsdimension ist, im Vergleich zu dem ebenfalls als Nötigung strafbaren Blockieren von Straßen, gesteigert“, so Bott weiter.

Die Klimaaktivisten der Letzten Generation hatten am frühen Donnerstagmorgen den Flugbetrieb an den Flughäfen in Düsseldorf und Hamburg teils zum Erliegen gebracht. Am Airport in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt waren sieben „Klimakleber“ um kurz vor 6 Uhr morgens über einen Sicherheitszaun geklettert und auf die Rollbahn gelaufen. Dort hatten sie sich dann am Boden festgeklebt. Die Polizei benötigte etwa drei Stunden, um alle Aktivisten der Letzten Generation wieder vom Boden zu lösen.