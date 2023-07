AOK-Bericht : So viele Krankmeldungen wie nirgends sonst in NRW

So viele Krankmeldungen wie nirgends sonst in NRW

2022 waren im Rheinland so viele Menschen wie nie zuvor krankgeschrieben. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Aachen/Düren/Heinsberg Die Region Aachen ist Spitzenreiter in NRW in Sachen Krankenstand. Im Schnitt fallen 7,8 Prozent der Beschäftigten täglich aus. Besonders häufig melden sich Mitarbeiter von drei Branchen krank.

Die Corona-Pandemie, ein Hitzesommer und eine Erkältungswelle zum Ende des Jahres: 2022 meldeten sich so viele Menschen wie nie zuvor im Rheinland krank. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Krankenstand bei den knapp 1,4 Millionen AOK-versicherten Beschäftigten um 22,8 Prozent erhöht. Das geht aus dem Rheinlandbericht 2023 hervor, der im Auftrag der Krankenversicherung AOK Rheinland/Hamburg die Daten aus 2022 untersucht.

Besonders auffällig: Unsere Region mit den Kreisen Düren, Heinsberg und dem Altkreis Aachen verzeichnet neben Mönchengladbach die höchsten Zahlen an Krankmeldungen: durchschnittlich fielen 7,8 Prozent der Beschäftigten aus. Nur leicht besser sieht es in der Stadt Aachen (7,5 Prozent) aus. Zum Vergleich: Den niedrigsten Krankenstand gibt es in Bonn mit 5,9 Prozent.