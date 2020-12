Laschet setzt auf Sieg : Regierungshandeln statt „Man müsste mal“

Interview Düsseldorf Endspurt für Armin Laschet: Noch gut zwei Wochen hat Nordrhein-Westfalens Regierungschef Zeit, sich für bundespolitische Aufgaben zu empfehlen, bevor die CDU ihre neue Spitze wählt. Er selbst sieht an sich Qualitäten, die Merz und Röttgen nicht haben.

Laschet: Wir haben am 14. März wichtige Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz plus Kommunalwahlen in Hessen. Und dann folgen Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen-Anhalt. Deswegen wird es nach diesem knappen Jahr des innerparteilichen Wettbewerbs sehr schnell wichtig sein, dass alle zusammenstehen und sich hinter dem neuen Vorsitzenden versammeln. Deshalb wird von ihm zu Recht eine große Integrationskraft erwartet. Nur so kann er auch die, die verloren haben, in dieses Wahljahr mitnehmen.