Waldbrandgefahr nimmt ab : Regen fällt auf durstigen Boden in den Wäldern

Münster Der trockene Sommer hat den Bäumen zugesetzt. Da kommt Regen sehr gelegen. Die Waldbrandgefahr nimmt ab. Die jungen Bäume können besser anwachsen.

Denn der Borkenkäfer hat in den Wäldern kahle Flächen hinterlassen. In den vergangenen Jahren wurden auf diesen freien Flächen im großen Stil junge Bäume nachgepflanzt oder die Natur sorgte selbst für Nachwuchs. Für die Entwicklung der jungen Bäume ist der Regen gut. „Denn die kommen mit ihren kleinen Wurzeln noch nicht so tief in die Erde“, sagte Blaschke. Nach Auskunft des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bleibt es in den nächsten Tagen bei wechselhaftem Wetter.