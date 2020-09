Waldbrandgefahr sinkt : Regen am Wochenende für NRW

Essen Menschen in Nordrhein-Westfalen können die Pullover aus dem Schrank holen: „Es wird ein bisschen kühler“, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitag. Das Schmuddelwetter hat aber auch etwas Positives.

Die Höchstwerte liegen am Freitag zwischen 14 und 17 Grad, im Bergland kühlt es sich auf bis zu 10 Grad in der Spitze ab. Am Samstag und am Sonntag sieht es ähnlich aus: Im höheren Bergland könnten selbst die Höchsttemperaturen bis in den einstelligen Bereich sinken. Sonst erreicht NRW laut Angaben des Wetterdienstes am Samstag bis an die 15 Grad und am Sonntag bis zu 16 Grad.