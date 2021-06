Fünf wichtige Regeln : So rettet man einen Menschen vor dem Ertrinken

Im Sommer kommt es immer wieder zu Badeunfällen (Symbolbild). Foto: dpa/Axel Heimken

Düsseldorf Wer einen Schwimmer in Not sieht, möchte helfen. Aber wie holt man einen Ertrinkenden am besten aus dem Wasser? Die Regeln sind einfach.