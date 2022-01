Das Wichtigste zum Schulstart : Regelmäßiges Testen steht im Vordergrund

Auch den Winterferien beherrscht das Coronavirus das Schulleben in Deutschland. Masken und Tests gehören weiter für Schüler zum Alltag (Symbolbild). Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Düsseldorf Am Montag geht in Nordrhein-Westfalen wieder die Schule los. Das Schulministerium hält an der Präsenzpflicht fest, verschärft aber aufgrund der Omikron-Variante die Corona-Maßnahmen. Das müssen Eltern dazu wissen.