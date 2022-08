Durchsuchungen in Heinsberg : Razzia gegen Drogendealer in NRW-Städten

Polizeibeamte haben säckeweise Marihuana aus einer Halle in Heinsberg getragen. Foto: CUH

Essen/Heinsberg Bei einer Razzia gegen Drogendealer hat die Polizei in mehreren NRW-Städten Gebäude durchsucht und Verdächtige festgenommen. In Heinsberg stellten die Beamten kiloweise Marihuana sicher.

Beamte waren in Heinsberg, Essen, Gelsenkirchen, Langenfeld, und Rheinberg im Einsatz, wie die Polizei in Essen am Mittwoch mitteilte.

Vier Personen kamen in Untersuchungshaft. Die Polizei habe 80 Kilogramm Marihuana und knapp 70.000 Euro Bargeld sichergestellt, wie es zunächst hieß. Auch in Heinsberg entdeckten die Polizisten am Dienstag eine Marihuana-Plantage. In Rheinberg stießen sie auf eine scharfe Schusswaffe und Equipment für eine weitere Plantage.

Insgesamt hat die Staatsanwaltschaft allerdings, so erläuterte am Mittwoch ein Beamter der Polizei Essen, 120 Kilogramm Marihuana sichergestellt, denn in Heinsberg hingen schon 40 Kilogramm zum Trocknen auf, die die Beamten auch mitgenommen haben.

In Heinsberg kam es jedoch nicht zu einer Festnahme, nur eine Person aus Langenfeld und drei aus Essen landeten hinter Gittern. Es könne durchaus sein, so die Polizei aus Essen, dass gar kein Heinsberger in den Fall verwickelt ist, sondern lediglich die Halle in Heinsberg angemietet wurde. Bei den Festgenommenen handelt es sich um Personen aus Deutschland und dem Westbalkan. Nähere Angaben wollte die Staatsanwaltschaft Essen aus ermittlungstaktischen Gründen nicht machen.

(dpa/her)