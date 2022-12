Umsturzpläne der Reichsbürgerszene : Razzia auch bei NRW-Polizistin

Düsseldorf Bei der Razzia gegen die Reichsbürgerszene zur Vereitelung eines Staatsstreiches sind Polizisten in NRW in ihren eigenen Reihen aktiv geworden. Die Durchsuchungen richten sich auch gegen eine Kollegin

„Von den über 130 Durchsuchungsobjekten in Deutschland befinden sich insgesamt drei in Nordrhein-Westfalen“, hieß es in einer schriftlichen Stellungnahme. Es lägen bisher keine Haftbefehle gegen Personen in Nordrhein-Westfalen vor. Es gebe in dem Komplex nur eine Beschuldigte aus Nordrhein-Westfalen. Die Durchsuchungen im bevölkerungsreichsten Bundesland fanden den Angaben zufolge in Krefeld, im Kreis Minden-Lübbecke und an einem weiteren nicht genannten dritten Ort statt.