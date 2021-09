Corona in NRW : Quarantäne nur für infizierte Schulkinder in greifbarer Nähe

Karl-Josef Laumann (CDU), Gesundheitsminister von Nordrhein-Westfalen, spricht in der Debatte. In einer Sondersitzung berät der nordrhein-westfälische Landtag zum Schutz von Kindern und Jugendlichen in der Corona-Pandemie. Foto: dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) ist sich nach eigenen Worten sicher, dass man „bald dazu übergehen kann“, nur noch infizierte Schulkinder in Quarantäne zu schicken.

Das Testkonzept und die Einhaltung der Hygieneregeln mache dies möglich, sagte der Minister am Donnerstag in einer Sondersitzung des Landtags.

Am Mittwoch hatte bereits Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) auf eine entsprechende bundesweite Lockerung der Quarantäne-Regeln an Schulen gedrängt. Ihr Wunsch sei es, dass künftig nur noch nachweislich mit Corona infizierte Schülerinnen und Schüler in häusliche Quarantäne gehen sollten. Sie hoffe auf einen entsprechenden Beschluss bei den laufenden Bund-Länder-Gesprächen.

Derzeit sollen laut Verordnung in NRW bei einem Corona-Fall Schüler in Quarantäne, die vor, hinter, rechts oder links von einem Infizierten gesessen haben. Oft wird aber von den Behörden eine 14-tägige Quarantäne für ganze Gruppen oder Klassen angeordnet.

Schutzmaßnahmen an Schulen : Gebauer will Corona-Quarantäne nur für infizierte Schüler

Neue Indikatoren für Corona-Lage

Nordrhein-Westfalen wird neue Indikatoren zur Beurteilung der Corona-Lage im Land einführen. Ab kommender Woche werde das Land in seinem Lagebericht die Neuaufnahme von Corona-Patienten in den Krankenhäusern - die sogenannte Hospitalisierungs-Inzidenz - sowie den Anteil der belegten Intensivbetten durch Covid-19-Patienten ausweisen, sagte der Gesundheitsminister am Donnerstag in einer Sondersitzung des Landtags.