Trübe Aussichten zum Sommerende : Pulli und Regenschirm nicht vergessen!

Alles andere als sommerlich: Wer am Wochenende unterwegs ist, sollte seinen Regenschirm immer dabei haben. Foto: dpa/Friso Gentsch

Düsseldorf Jacke, Pullover und Regenschirm sollte man in den letzten Sommertagen in NRW nicht vergessen: Es ist eher kühl und teils fällt reichlich Regen.

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte, kommen ab mittags Gewitter von Norden her ins Land. Am Nachmittag sind sie überall möglich. Lokal sei auch Starkregen nicht ausgeschlossen. Bis zu 15 Liter pro Quadratmeter könnten dabei fallen, in Böen erreiche der Wind die Stärke sieben.

Die Tagestemperaturen sollten am Freitag zwischen 17 und 20 Grad liegen. Am Samstag bleibt das Wetter laut Vorhersage ähnlich: bewölkt, Schauer, 18 bis 20 Grad. Vor allem in den Mittelgebirgen seien auch am Samstag Starkregen mit bis zu 20 Litern pro Quadratmeter und vereinzelt Böen bis Stärke sieben möglich.

Am Sonntag und Montag könnten die Temperaturen etwas höher liegen, in der Nacht zum Montag lassen die Niederschläge allmählich nach. Der meteorologische Sommer endet am Dienstag.

(dpa)