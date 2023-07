Mehr Fälle oder mehr Bewusstsein? : Prüf-Verfahren zu Kindeswohlgefährdungen auf dem Höchststand

Düsseldorf Nie zuvor sind die Jugendämter in Nordrhein-Westfalen so oft wegen des Verdachts auf Kindeswohlgefährdungen auf den Plan gerufen worden wie 2022.

Fast 57.000 Mal mussten die Jugendschützer im vergangenen Jahr Fälle wegen Verdachts auf Kindeswohlgefährdungen prüfen. Damit sei die Zahl der Gefährdungseinschätzungen mehr als doppelt so hoch gewesen (plus 102,7 Prozent) als zu Beginn dieser Aufzeichnungen 2012, teilte das Statistische Landesamt am Freitag in Düsseldorf mit.