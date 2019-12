Kostenpflichtiger Inhalt: Morde in der Brunssumer Heide : Mutmaßlicher Dreifachmörder wird erneut verhört

Der Mann, der in der Brunssumer Heide zwei Spaziergänger und in Den Haag eine weitere Frau umgebracht hatte, soll erneut verhöht werden (Symbolbild). Foto: Colourbox/Olha Rohulya

Maastricht Thijs H., der drei Spaziergänger in der Brunssumer Heide und in Den Haag getötet haben soll, soll noch einmal verhört werden. Das hat die Staatsanwaltschaft jetzt im Prozess gegen den 28-jährigen beantragt. Sie zweifelt das psychiatrische Gutachten an.