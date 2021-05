Verfahren vor dem Landgericht : Prozess gegen Ex-Fußballprofi Naki findet in Aachen statt

Aachen Das Landgericht Aachen wird ab dem 4. Juni ein Verfahren gegen vier Angeklagte durchführen, denen insbesondere die Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung zur Last gelegt wird. Unter ihnen ist Deniz Naki, ehemaliger Fußballprofi aus Düren.

Die 10. Große Strafkammer des Landgerichts Aachen habe die Anklage „weitgehend zugelassen und das Hauptverfahren eröffnet“, heißt es in einer Mitteilung von Freitag. „Das Verfahren beginnt am 4. Juni 2021 und ist auf vorerst 39 Hauptverhandlungstage bis zum 3. Dezember 2021 terminiert.“

Naki ist in Deutschland nicht vorbestraft, nun aber werden ihm zahlreiche Vergehen zur Last gelegt, darunter schwere räuberische Erpressung, bandenmäßiges Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge, gefährliche Körperverletzung, Anstiftung zur Falschaussage und versuchten Strafvereitelung, Brandstiftung und ein Verstoß gegen das Waffengesetz. Insgesamt gehe es laut Mitteilung des Landgerichts um acht Einzeltaten. Naki befindet sich seit geraumer Zeit in Untersuchungshaft.