Kostenpflichtiger Inhalt: Solidaritätsaktion und Vorstands-Rücktritt : Protestkerzen und ein Paukenschlag bei Continental

Das Aachener Reifenwerk des Großkonzerns Continental soll bis Ende 2021 geschlossen werden. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Der Protest gegen die Schließung des Continental-Reifenwerks Aachen geht weiter: Am Freitag sollen Tausende Kerzen am Werkszaun angezündet werden. Derweil kündigt überraschend Konzernchef Elmar Degenhart.

Am Freitag vor einem Monat kam offiziell die Hiobsbotschaft: Das Aachener Reifenwerk des Großkonzerns Continental wird bis Ende 2021 geschlossen. 1800 Beschäftigte werden ihren Job verlieren. Der Protest dagegen war sowohl aus dem Werk heraus wie auch auf politischer Seite laut und groß.

Und er ist längst nicht vorbei. Auf Initiative einer engagierten Aktionsgruppe sollen zur Mahnung am Freitag tausende Kerzen am Zaun vor dem Werk angezündet werden. Währenddessen gab es in der Konzernzentrale in Hannover einen Paukenschlag: Vorstandschef Elmar Degenhart gibt seinen Posten Ende November auf.

Das wird natürlich auch Thema bei der großen Kerzenaktion am Werk im Aachener Ortsteil Rothe Erde sein. Andrea Rosenbaum, Angehörige eines Betroffenen, als eine der Initiatorinnnen hatte alle Menschen in Aachen und Umgebung dazu aufgerufen, sich daran zu beteiligen. Jeder, der sich mit den von der Arbeitslosigkeit bedrohten Continentälern solidarisch zeigen möchte, sollte eine Kerze dort aufstellen. Die Gruppe will jetzt an jedem 30. eines Monats eine Protestaktion organisieren, damit das Thema nicht in Vergessenheit geraten möge.

Unterdessen tut sich auch auf offizieller Seite einiges. So etwa in Bezug auf den zunächst überraschenden erscheinenden Rückzug von Conti-Vorstandschef Elmar Degenhart Ende November. Eigentlich läuft sein Vertrag noch bis 2024. Der 61-Jährige steht seit elf Jahren an der Spitze des Konzerns, der weltweit knapp 240.000 Beschäftigte hat.

Foto: Marc Heckert 22 Bilder Die lange Geschichte der Reifen aus Rothe Erde

Am 30. September hatte er den Beschluss des Aufsichtsrats zur Schließung des Aachener Werks anhand von Planungen des Vorstands öffentlich verkündet. Offiziell heißt es, seine Bitte um Vertragsauflösung komme „aus Gründen unmittelbar notwendiger gesundheitlicher Vorsorge“.

Allerdings hatte es zuvor immer wieder Berichte darüber gegeben, dass Teilen des Aufsichtsrats, an dessen Spitze der frühere Top-Manager Wolfgang Reitzle steht und in dem auch die Familie Schaeffler als Mehrheitseigner stark vertreten ist, der Umbauprozess bei Continental zu langsam und zu wenig konsequent voran geht. Aktuell ist geplant, weltweit 30.000 Stellen und deutschlandweit 13.000 Jobs zu streichen.

Lesen Sie auch Kostenpflichtiger Inhalt: Kommentar zu Conti : Beschämend

Reitzle erklärte zum Rückzug Degenharts unter anderem: „Als Führungskraft und Mensch ist Elmar Degenhart ein Vorbild des von ihm geprägten Continental-Führungsgrundsatzes: Werte schaffen Wert.“ Genau diese insbesondere moralischen Werte hatten Kritiker der Werksschließung in Aachen insbesondere Wolfgang Reitzle – unter anderem in Bezug auf ein Schreiben von ihm an Politiker – abgesprochen.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) warf dem Konzern „kalten Kapitalismus“ vor, NRW-Arbeitsminister Karl-Josef Laumann sprach vor den Werkstoren von „Kapitalismus mit Rambomethoden“. Insbesondere wurde die Entscheidung auch von den vielen Betroffenen deswegen scharf kritisiert, weil das Aachener Werk hochprofitabel arbeitet und selbst während der Coronakrise noch Gewinne erwirtschaftete.

Was dem Konzern allerdings offenkundig nicht ausreichte. Von dort hieß es, an anderen Standorten – das bezieht sich insbesondere auf andere (ost-)europäische Werke, werde kostengünstiger produziert. Weil diese aber wegen des Nachfragerückgangs bei Reifen nicht ausgelastet seien, müsse Aachen geschlossen werden, um Überkapazitäten anderswo abzufedern.

Seit der Verkündung der Entscheidung ist auch hinter verschlossenen Türen schon einiges passiert. Zum Beispiel hatte es einen Runden Tisch mit Vertretern der Stadt, der Politik, des Konzerns und der Beschäftigten bei OB Marcel Philipp gegeben. Dort wurden zwei Arbeitsgruppen ins Leben gerufen, dien sich mit Standortfragen einerseits und Beschäftigungssicherung andererseits auseinandersetzen sollen.

Eine Gruppe wollte sich auch schon zu einem ersten ersten Gespräch treffen, doch das musste abgesagt werden. Betriebsratsvorsitzender Udo Bonhof und sein Stellvertreter Bruno Hickert sind nämlich behördlicherseits in Quarantäne geschickt worden, nachdem sie in der Konzernzentrale Kontakt zu einer coronainfizierten Person hatten.

„Corona macht die ganze Situation natürlich auch nicht gerade einfacher“, ärgert sich Hickert. Einen ersten Austausch mit der Unternehmensleitung hat es indes auch schon gegeben. Konkret verhandelt wurde dort nicht. Vielmehr wurden dort die Gründe für die Entscheidung erörtert, aus denen sich für den Betriebsrat naturgemäß noch etliche Fragen ergeben.

In Aachen fragt sich die Belegschaft natürlich nun auch, welche Auswirkungen der Rückzug Degenharts und der Wechsel zu einer möglicherweise nochmals verschärften oder andererseits und eher nicht zu erwartenden gemäßigteren Gangart auf die nähere Zukunft des Reifenwerks haben könnte.

Der Aufsichtsrat soll sich jetzt schnellstmöglich mit der Nachfolge Degenharts beschäftigen. Es wäre allerdings ebenso überraschend, wenn die Aktionärsvertreter um Reitzle dazu nicht schon einen Plan in der Schublade hätten.